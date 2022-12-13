"РИА Новости": украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

По его словам, эти наемники были в составе штурмовых подразделений.

Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам военнопленного ВСУ, в Соледаре насчитывалось по меньшей мере девять наемников из США. Он пояснил, что отличает их от поляков, так как знает польский язык и немного понимает английский.

Также военнопленный рассказал, что эти наемники были в составе штурмовых подразделений, чьи бойцы вооружены штурмовыми винтовками американского производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили два украинских беспилотника.

Видео: Telegram / РИА Новости