  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
164
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских беспилотника

0 0

Также были перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Никольское (ДНР) и Краснореченское (ЛНР). Также были перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск (ЛНР), Васильевка, Подгорное и Новомихайловка (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, минобороны россии, пво, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии