Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских беспилотника

Также были перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Никольское (ДНР) и Краснореченское (ЛНР). Также были перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск (ЛНР), Васильевка, Подгорное и Новомихайловка (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР.

Видео: Минобороны России