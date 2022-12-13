Минобороны РФ: российские ПВО сбили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Никольское (ДНР) и Краснореченское (ЛНР). Также были перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск (ЛНР), Васильевка, Подгорное и Новомихайловка (Запорожская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили украинский склад боеприпасов в ДНР.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все