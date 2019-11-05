"РБ Лейпциг" забил гол "Зениту" со второй попытки

Немецкий клуб открыл счет под конец первого тайма.

Первый тайм между "Зенитом" и "РБ Лейпцигом" закончился со счетом 1:0 в пользу соперников. Мяч попал в ворота петербургского клуба на 46-й минуте матча, к первому тайму добавили еще четыре минуты.

Автором гола стал Диего Демме. "РБ Лейпцигу" удалось забить гол не с первого раза. Дело в том, что еще на 17-й минуте немецкий клуб открыл счет, однако гол был отменен по итогам видеоповтора VAR. Оказалось, что футболист немецкого клуба сыграл рукой.

Игра началась в 20:55 на "Газпром Арене". Клубы играют в групповом турнире Лиги УЕФА. Замен в команде сине-бело-голубых пока не производилось, ранее Piter.TV рассказал о стартовом составе "Зенита".

Видео: Piter.TV