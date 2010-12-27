Стал известен стартовый состав "Зенита" в матче с "РБ Лейпцигом"

Вратарь Александр Васютин пока остался на скамейке запасных.

Сегодня, 5 ноября, "Зенит" во второй раз сыграет с "РБ Лейпцигом" в рамках группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. Тренерский штаб сине-бело-голубых определился со стартовым составом команды.

С первых минут на поле появятся Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Йордан Осорио, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Сердар Азмун, Артем Дзюба.



Матч начнется на "Газпром Арене" в 20:55 по московскому времени.



В прошлый раз петербургский клуб проиграл немецкой команде со счетом 2:1.

Фото: ФК "Зенит"