В матче "Зенита" и "РБ Лейпцига" забили первый гол. Всё решил VAR

Судья отменил первый гол, забитый в ворота Михаила Кержакова.

В матче между "Зенитом" и "РБ Лейпцигом" соперники забили первый гол на 17-й минуте, однако счет так и остался 0:0. Дело в том, что судья встречи запросил видеоповтор гола, и гол был отменен.

Согласно видеоматериалам, футболист "РБ Лейпцига" Хальстенберг играл рукой, поэтому немцам не удалось вырваться вперед. Защитник получил пас от полузащитника Нкунку, которому мяч попал в руку, и затем пробил мяч в угол с левой.

Напомним, игра на "Газпром Арене" началась в 20:55, у входа на стадион образовались очереди. Для болельщиков открыли дополнительный вход.

Ранее Piter.TV сообщил о том, кто попал в стартовый состав команды в матче 5 ноября.

Фото: Piter.TV