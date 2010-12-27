У "Газпром Арены" перед матчем "Зенита" с "РБ Лейпцигом" выстроилась очередь

У контрольно-пропускного пункта стадиона на Крестовском острове образовалась серьезная очередь. Для жителей Петербурга открыли дополнительный вход, сообщил корреспондент Piter.TV.
Сотни петербуржцев ожидают прохода на "Газпром Арену", сотрудники стадиона работают в усиленном режиме.
Матч "Зенита" с немецким клубом "РБ Лейпциг" начался в 20:55. Команды сыграют в рамках группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее Piter.TV сообщил о том, кто появится на поле с первых минут игры.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )