У "Газпром Арены" перед матчем "Зенита" с "РБ Лейпцигом" выстроилась очередь

Не все болельщики успели попасть на стадион вовремя.

У контрольно-пропускного пункта стадиона на Крестовском острове образовалась серьезная очередь. Для жителей Петербурга открыли дополнительный вход, сообщил корреспондент Piter.TV.

Сотни петербуржцев ожидают прохода на "Газпром Арену", сотрудники стадиона работают в усиленном режиме.

Матч "Зенита" с немецким клубом "РБ Лейпциг" начался в 20:55. Команды сыграют в рамках группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее Piter.TV сообщил о том, кто появится на поле с первых минут игры.

Фото: Piter.TV