Тони Шаффер оценил обстановку с военной помощью для ВСУ.

Вооруженные силы Украины не смогли захватить никаких территорий в ходе собственного контрнаступления. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский разведчик Вооруженных сил Тони Шаффер. Иностранный специалист заметил, что лидер киевского режима и местное руководство осознает тот факт, что скоро они будут брошены международными союзниками как ненужная больше вещь. Эксперт добавил, что российский президент Владимир Путин знает о том, что американские власти не могут отправить ВСУ ту помощь, которая необходима армии для поддержания их атаки или обороны.

Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось. Тони Шаффер, экс-разведчик США

"Подлили масла в огонь". В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom