Тонни Шаффер оценил речь главы России о конфликте на Ближнем Востоке.

Слова российского президента Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский разведчик Вооруженных сил Тони Шаффер. Иностранный специалист заметил, что подобная политика со стороны США подлила масла в огонь разногласий между радикальным движением ХАМАС и еврейским государством. Он добавил, что противоречия и споры уходят корнями в прошлое.

Путин говорит правду. Интеграция Ближнего Востока, к которой администрация Байдена стремится, означает: вы продвигаете то, что мы хотим. Они хотели захлопнуть крышку и сказать, что все в порядке. А это неправда. Ирония в том, что Путин обладает таким четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего. Тонни Шеффер, экс-разведчик США

Напомним, что на рабочей встрече с премьер-министром Ирака 11 октября глава государства назвал обострение палестино-израильского конфликта примером провала политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Владимир Путин уточнил, что Белый дом не беспокоился поиске приемлимого для сторон компромисса.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom