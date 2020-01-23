Глава РФ напомнил, что в следующем году Турция отмечает столетие республики.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на запуск АЭС "Аккую" в 2023 году. Об этом глава государства упомянул в ходе пресс-конференции с журналистами на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Политик добавил, что все проблемные моменты решены, а стороны окончательно подписали необходимую документацию.

Были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства. Насколько мне известно все эти вопросы закрыты. Вчера были подписаны документы большой грандиозной стройки. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что ему очень хочется, чтобы первый энергоблок в Турции был запущен строго в срок. Речь идет о 2023 годе, когда Анкара будет отмечать столетие республики.

Путин: локализовать конфликт между Азербайджаном и Арменией удалось при содействии РФ.

Фото и видео: Kremlin.ru

