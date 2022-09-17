Путин: локализовать конфликт между Азербайджаном и Арменией удалось при содействии РФ

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что локализовать конфликт между Азербайджаном и Арменией удалось при содействии России. Однако текущая эскалация ситуации на государственной границе никак не связана с Нагорным Карабахом. Об этом глава государства заявил прессе на полях Шанхайской организации сотрудничества.
В том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, так будет и дальше.
Владимир Путин, президент РФ
Политик добавил, что российская сторона сожалеет о жертвах конфликта между Арменией и Азербайджаном. Таким образом лидер РФ ответил на вопрос журналистов об обстановке, которая разворачивается между Баку и Ереваном.
Путин: Россия в целом согласилась с гарантиями безопасности Украине.
Фото и видео: Kremlin.ru
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