Путин: локализовать конфликт между Азербайджаном и Арменией удалось при содействии РФ

Глава РФ заметил, что новый конфликт начался не в Нагорном Карабахе, а в другом месте на госгранице между Баку и Ереваном.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что локализовать конфликт между Азербайджаном и Арменией удалось при содействии России. Однако текущая эскалация ситуации на государственной границе никак не связана с Нагорным Карабахом. Об этом глава государства заявил прессе на полях Шанхайской организации сотрудничества.

В том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, так будет и дальше. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что российская сторона сожалеет о жертвах конфликта между Арменией и Азербайджаном. Таким образом лидер РФ ответил на вопрос журналистов об обстановке, которая разворачивается между Баку и Ереваном.

Путин: Россия в целом согласилась с гарантиями безопасности Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru