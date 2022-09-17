Путин: Россия в целом согласилась с гарантиями безопасности Украине

Глава РФ рассказал о том, что Киев застопорил переговоры с Москвой.

Россия в целом согласилась с гарантиями безопасности Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Речь идет о том, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные мировые державы. Однако позже такое решение в долгий ящик отложили именно представители киевского режима.

Достаточно жесткие гарантии были, требовались гарантии с нашей стороны, основных стран-НАТО, региональных стран, включая Турцию, в целом мы с этим согласились по большому счету,. Владимир Путин, президент РФ

Путин объявил, что Россия примет участие в саммите G20.

Фото и видео: Kremlin.ru