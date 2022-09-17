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Путин объявил, что Россия примет участие в саммите G20

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Глава РФ еще не знает, поедет ли на Бали.

Российский президент Владимир Путин объявил, что Россия примет участие в саммите G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующей информацией с журналистами глава государства поделился на пресс-конференции в Самарканде, проводимой на полях Шанхайской организации сотрудничества. Политик напомнил, что мероприятие состоится в ноябре 2022 года на острове Бали в Индонезии. На текущий момент лидер РФ не решил, поедет ли он на встречу лично.

Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие. Сам по себе Бали — место хорошее, красивое, но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация — в экономике, в других сферах.

Владимир Путин, президент РФ

В шутку российский президент обратил внимание СМИ на то, что местом проведения станет популярный среди туристов остров, который он уже посещал.

Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2".

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: бали, большая двадцатка, владимир путин, индонезия, саммит g20, шос
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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