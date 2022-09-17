Глава РФ оценил проблемы ЕС из-за энергетического кризиса.

Российский президент Владимир Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2". Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции с журналистами, проводимой на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Лидер РФ уточнил, что если европейскому региону не хватает голубого топлива, а странам "приспичило и тяжело", то требуется решить вопрос с построенным трубопроводом, проходящим из РФ в Германию.

Возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2" - 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать - и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать... "Северный поток — 2" открывать не хотят, а мы виноваты? Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что газопровод "Северный поток — 2" так и не был запущен. Поставки из России остаются ограниченными. А трубопровод "Северный поток" не вышел с планового ремонта, хотя Россия ожидала, что это произойдет 3 сентября."Газпром" объяснил ситуацию выявленными неисправностями.

Путин: ЕС обвиняет РФ в энергетическом кризисе, защищаясь от возмущения своих граждан.

Фото и видео: Kremlin.ru

