Путин: ЕС обвиняет РФ в энергетическом кризисе, защищаясь от возмущения своих граждан

Глава РФ рассказал о том, что руководство Евросоюза предприняло много ошибок.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что ЕС обвиняет РФ в энергетическом кризисе, защищаясь от возмущения своих граждан. По мнению главы государства обвинения со стороны руководства Брюсселя является только лишь попыткой переложить вину за свои ошибки "с больной головы на здоровую", на Москву. Об этом политик упомянул в ходе пресс-конференции с журналистами, проводимой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Это очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе так и говорят. Энергетический кризис в Европе начался не с начала СВО, а гораздо раньше. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что на поставки газа из России в Европу повлияли западные санкции, вводимые Польшей, а также закрытие украинской стороной прокачки энергетических ресурсов по одной нитке через свою территорию.

Путин: план СВО на Украине корректировке не подлежит.

Фото и видео: Kremlin.ru