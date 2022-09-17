Путин: план СВО на Украине корректировке не подлежит

Глава РФ рассказал о работе Генштаба РФ.

План военной операции корректировке не подлежит. Соответствующее заявление глава государства сделал перед журналистами, выступая в рамках пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества. При этом политик подтвердил, что по ходу действий командованием и Генеральным штабом принимаются оперативные решения.

Что-то считается ключевым, основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии. Владимир Путин, президент РФ

Вооруженные силы РФ начали СВО утром 24 февраля. Российский лидер призвал защитить граждан Донбасса от киевского режима, а также демилитаризировать и денацифицировать территорию Украины.

Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах.

Фото и видео: Kremlin.ru