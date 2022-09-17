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Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах

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Глава РФ рассказал о том, что страны расширяют операции в рублях и юанях.

Российский президент Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах. Об этом глава государства рассказал журналистам во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества. Политик уточнил, что количество финансовых операций в национальных валютах увеличивается, но расчеты растут не так быстро, как хотелось бы Кремлю.

Говорили о необходимости расширения торговли и расчетов в национальных валютах - растут постепенно, не так быстро, как бы нам всем хотелось, но тем не менее все это продвигается.

Владимир Путин, президент РФ

Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, национальные валюты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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