Российский президент Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпинем расчеты в нацвалютах. Об этом глава государства рассказал журналистам во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества. Политик уточнил, что количество финансовых операций в национальных валютах увеличивается, но расчеты растут не так быстро, как хотелось бы Кремлю.
Говорили о необходимости расширения торговли и расчетов в национальных валютах - растут постепенно, не так быстро, как бы нам всем хотелось, но тем не менее все это продвигается.
Владимир Путин, президент РФ
Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам.
Фото и видео: Kremlin.ru
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