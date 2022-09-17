Глава РФ рассказал об основных темах общения с китайским лидером.

Российский президент Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпинем противостояние торговым войнам. Об этом глава государства объявил журналистам на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, проводимого в Самарканде. Политик заметил, что Москва и Пекин интересуются тем, как в современных реалиях можно эффективно бороться с незаконно вводимыми ограничениями.

Говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять торговым войнам, которые разворачивают то там, то здесь наши так называемые партнеры. Владимир Путин, президент РФ

Саммит ШОС проводится на территории Узбекистана. Путин: американцы вывозят с Украины свое зерно.

Фото и видео: Kremlin.ru