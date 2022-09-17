Путин: американцы вывозят с Украины свое зерно

Глава РФ рассказал о том, что на территории Украины земли давно куплены американскими предприятиями.

Американцы вывозят с Украины свое зерно. Об этом в ходе пресс-конференции с журналистами упомянул глава государства, выступая на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Политик напомнил СМИ о том, что американцы являются прагматичным населением, поэтому первые снимают введенные санкции и занимаются транспортировкой зерна с территории Украины. Однако речь идет именно о сельскохозяйственной продукции, которое принадлежит Вашингтону.

Сняли вроде как санкции с наших удобрений. Знаете кто вывозит? Американские компании, они собственники этого зерна в основном, в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов питания, которые пойдут на экспорт для мировых рынков.

Путин заявил, что Запад не дождется развала России.

Фото и видео: Kremlin.ru