Глава РФ рассказал о том, что Запад должен своими силами добиваться результатов.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад не дождется развала России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, проводимой на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Политик добавил, что на протяжении многих десятилетий страны коллективного Запада культивировали в своем регионе идею развала РФ, а позже пытались использовать Москву для борьбы с Китаем.

Не дождутся этого. Пускай сами свои задачи решают как считают нужным. На протяжении десятилетий постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru