Путин: Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским

Глава РФ оценил роль турецкого лидера в попытках урегулировать украинский конфликт.

Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским. Соответствующее заявление в ходе выступления перед СМИ на полях Шанхайской организации сотрудничества сделал российский президент Владимир Путин. Он пояснил, что данный вопрос регулярно поднимается между ним и турецким коллегой. В РФ считают, что такими действиями Анкара пытается внести свой вклад в нормализацию украинского кризиса и решение ряда серьезных продовольственных проблем в регионе.

Да он все время предлагает встречу с Зеленским на протяжении длительного времени, в этом нет ничего плохого… вывоз украинского зерна через Одессу - это же в значительной степени результат его работы. Владимир Путин, президент РФ

Таким образом лидер РФ ответил на вопрос журналистов о том, озвучивал ли президент Реджеп Тайип Эрдоган предложение провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Путин: на ядерных объектах в России хотели провести теракты.

Фото и видео: Kremlin.ru