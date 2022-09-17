Путин: Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским

Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским. Соответствующее заявление в ходе выступления перед СМИ на полях Шанхайской организации сотрудничества сделал российский президент Владимир Путин. Он пояснил, что данный вопрос регулярно поднимается между ним и турецким коллегой. В РФ считают, что такими действиями Анкара пытается внести свой вклад в нормализацию украинского кризиса и решение ряда серьезных продовольственных проблем в регионе.
Да он все время предлагает встречу с Зеленским на протяжении длительного времени, в этом нет ничего плохого… вывоз украинского зерна через Одессу - это же в значительной степени результат его работы.
Владимир Путин, президент РФ
Таким образом лидер РФ ответил на вопрос журналистов о том, озвучивал ли президент Реджеп Тайип Эрдоган предложение провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Путин: на ядерных объектах в России хотели провести теракты.
Фото и видео: Kremlin.ru
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