Путин: на ядерных объектах в России хотели провести теракты

Глава РФ напомнил об опасности, связанно с ЗАЭС и другими объектами.

Российский президент Владимир Путин заявил, что на ядерных объектах в России хотели провести теракты, как и на других объектах. В частности, лидер РФ отметил угрозу, которую киевский режим создает на территории Запорожской атомной электростанции. По словам главы государства, соответствующие попытки предпринимали представители Вооруженных сил Украины. Политик добавил, что в настоящее время ситуация находится под контролем. Об этом лидер страны заявил журналистам в ходе пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества.

Что касается терактов, да, это такая серьезная вещь, это по сути использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже по попыткам проведения терактов. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что в настоящее время Россия делает все необходимое для того, чтобы не допустить негативного развития событий.

Путин: Россия использует на Украине только контрактников для проведения СВО.

Фото и видео: Kremlin.ru