Путин: Россия использует на Украине только контрактников для проведения СВО

Глава РФ рассказал о том, что РФ отправила на СВО не всех военнослужащих.

Российский президент Владимир Путин напомнил о том, что Россия использует на Украине только контрактников для проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами на полях Шанхайской организации сотрудничества. Политик добавил, что Генштаб РФ принял решение не воевать на территории соседнего государства полным составом армии.

Мы же воюем неполной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Вооруженные силы РФ по приказу президента Владимира Путина начали СВО на Украине утром 24 февраля. Минобороны планирует добиться демилитаризации и денацификации страны, а также защитить граждан Донбасса, которые страдали из-за действий киевского режима на протяжении восьми лет.

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Фото и видео: Kremlin.ru