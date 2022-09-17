Глава РФ оценил введение санкций против детей Кадырова и детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой.

Российский президент Владимир Путин назвал шизофренией решения о введении санкций против детей. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед журналистами на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Лидер РФ прокомментировал введение ограничений со стороны Запада в отношении несовершеннолетних детей российских политиков и чиновников. Эти действия глава РФ считает запредельными.

Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить - это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают. Владимир Путин, президент РФ

При этом Владимир Путин признался, что впервые слышит конкретно об этих рестрикциях, так как в последнее время занимался другими вопросами. В частности, президента РФ возмутили санкции, введенные в отношении детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за якобы "воровство детей с Украины". Он пояснил, что женщина рискует своим здоровьем и жизнью для того, чтобы спасти детей с мест боевых действий.

Путин: 25% поставок газа в Турцию из России будут оплачиваться в рублях.

Фото и видео: Kremlin.ru

