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Путин: 25% поставок газа в Турцию из России будут оплачиваться в рублях

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Глава России на встрече с Эрдоганом обсудили вопрос операций в нацвалютах стран.

Российский президент Владимир Путин заявил, что 25% поставок газа в Турцию из России будут оплачиваться в рублях. Соответствующее заявление глава государства сделал на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Там политик встретился с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер РФ отметил, что в ближайшее время должна заработать договоренность, заключенная между Москвой и Анкарой по оплате за энергетические поставки.

Должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях.

Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что все вопросы с турецкими коллегами согласованы, поэтому работа по данному направлению будет происходить в соответствии с договоренностями.Россия готова наращивать поставки в Турцию по всем интересующим Анкару направлениям.

Путин: Россия до поры до времени сдержанно отвечает на удары Украины.

Фото и видео: Kremlin.ru
 

Теги: владимир путин, газ, национальные валюты, рубль, турция, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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