Путин: 25% поставок газа в Турцию из России будут оплачиваться в рублях

Глава России на встрече с Эрдоганом обсудили вопрос операций в нацвалютах стран.

Российский президент Владимир Путин заявил, что 25% поставок газа в Турцию из России будут оплачиваться в рублях. Соответствующее заявление глава государства сделал на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Там политик встретился с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидер РФ отметил, что в ближайшее время должна заработать договоренность, заключенная между Москвой и Анкарой по оплате за энергетические поставки.

Должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что все вопросы с турецкими коллегами согласованы, поэтому работа по данному направлению будет происходить в соответствии с договоренностями.Россия готова наращивать поставки в Турцию по всем интересующим Анкару направлениям.

Путин: Россия до поры до времени сдержанно отвечает на удары Украины.

Фото и видео: Kremlin.ru

