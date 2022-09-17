Путин: Россия до поры до времени сдержанно отвечает на удары Украины

Глава РФ рассказал о том, что Москва уже нанесла "предупреждающие" удары.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на удары Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Политик выступил на брифинге перед журналистами по завершению мероприятий и встреч с лидерами стран. Пресса попросила спикера прокомментировать ход проведения специальной военной операции и отношения с коллективным Западом.

Совсем недавно ВС РФ нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным. Владимир Путин, глава РФ

Лидер страны отметил, что на территории российских ядерных объектов противники пытались совершить теракты, но сейчас ситуация находится под контролем. Подобные методы со стороны ВСУ в Москве считают недопустимыми. При этом план СВО не подлежит корректировке, хотя по ходу действия командование может принимать оперативные решения. Основной задачей СВО является полное освобождение Донбасса. Владимир Путин добавил, что постепенно армия занимает новые территории ЛНР и ДНР.

Путин пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее.

Фото и видео: Kremlin.ru

