Глава РФ ответил на обеспокоенность премьера Индии.

Российский президент Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее. Об этом глава государства рассказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, проводимой на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. При этом политик заметил, что киевский режим отказывается от переговоров с Москвой.

Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ высказал сожаление из-за того, что украинское руководство заявило российской стороне об отказе от переговорного процесса, так как планирует добиваться поставленных целей военным методом. Москва будет держать Индию в курсе происходящих событий.

Путин: посмотрим, чем закончатся заявления Киева о контрнаступлении.

Фото и видео: Kremlin.ru