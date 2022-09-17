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Путин: посмотрим, чем закончатся заявления Киева о контрнаступлении

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Глава РФ рассказал о том, что цели СВО не поменяется.

Российский президент Владимир Путин: посмотрим, чем закончатся заявления Киева о контрнаступлении. В ходе брифинга с журналистами на полях Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде глава РФ рассказал о том, что украинские власти объявили о том, что проводят активные наступательные и боевые действия на фронте.

Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет, чем она закончится.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Вооруженные силы России начали специальную военную операцию на Украине с утра 24 февраля. Политик назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые подвергались восемь лет издевательствам со стороны киевского режима. К 25 марта министерство по обороне выполнило основные задачи первого этапа СВО. Речь идет о снижении боевого потенциала Украины.

Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, контрнаступление, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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