Путин заявил о росте доли расчетов в нацвалютах между государствами ШОС

Глава РФ рассказал о работе ШОС в сфере экономики.

Российский президент Владимир Путин заявил о росте доли расчетов в национальных валютах между государствами-участниками Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее заявление глава страны сделал в ходе выступления на расширенном заседании ШОС, которое проводится в Самарканде. Политик отметил, что значительной частью деятельности организации по традиции является урепление экономических контактов.

Совместными усилиями расширяются торгово-инвестиционные обмены, реализуются взаимовыгодные коммерческие проекты в самых разных отраслях. Растет доля расчетов в национальных валютах. Владимир Путин, глава РФ

Напомним, что международный саммит ШОС проводится в Узбекистане 15-16 сентября. Участники события также подпишут Самаркандскую декларацию, в которой будут закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным проблемам.

Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС.

Фото и видео: ШОС