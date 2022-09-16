Путин поддержал присоединение Ирана к ШОС

Глава РФ рассказал, что вступление Тегерана в ШОС поможет Евразии и миру.

Российский президент Владимир Путин поддержал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества. Об этом глава государства рассказал в ходе расширенного заседания стран-участниц ШОС, проводимого в Самарканде. Политик выступил за скорейшее вступление Тегерана в организацию, так как этот момент позитивно скажется на ее работе и взаимодействии во всем евразийском регионе, мире. Москва рассчитывает на полноформатное участие Ирана в ШОС.

Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы, меморандум. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что международный саммит ШОС проходит 15-16 сентября в Узбекистане.

Россия готова бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.

Фото и видео: ШОС