Глава РФ рассказал о том, что продукты питания идут в Европу, а не нуждающимся странам.

Россия готова бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам. Соответствующей информацией с участниками расширенного заседания Шанхайской организации сотрудничества поделился глава государства Владимир Путин. Политик отметил, что позавчера уведомил об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Позавчера также проинформировал господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов питания и удобрений на экспорт через морские порты, а также о содействии вызову украинского зерна. Транзит осуществляется по акватории Черного моря из трех портов. В Москве неоднократно обращали внимание на то, что иностранные партнеры не соблюдают заключенные договоренности, так как большинство из российских судов, которым удалось покинуть турецкие порты, идут не в страны третьего мира, а в европейский регион.

Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма.

Фото и видео: ШОС