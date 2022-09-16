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Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма

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Глава РФ рассказал о том, что страны взаимодействуют на основе Устава ООН и верховенстве международного права.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что работа членов Шанхайской организации сотрудничества выстраивается на принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма. Соответствующей информацией глава государства поделился с коллегами на расширенном заседании ШОС, проводимом в Самарканде. По мнению политика, такие условия открывают широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в областях политики, культуры, гуманитарной сферы, экономики.

Именно на этих принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма и в политике, и в экономике, выстраивается совместная работа государств-членов ШОС. Что открывает широкие перспективы.

Владимир Путин, президент РФ

Эксперт добавил, что в последнее время все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, которые контактируют друг с другом не на основе навязываемых извне требований и правил, а за счет общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН. Речь идет об обеспечении равной и неделимой безопасности, уважения независимости, национальных ценностей и интересов стран.

Путин: ШОС открыта для взаимодействия со всем миром.

Фото и видео: ШОС

Теги: владимир путин, устав оон, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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