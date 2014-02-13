Путин: ШОС открыта для взаимодействия со всем миром

Глава РФ рассказал о задачах организации.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всем миром. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на расширенном заседании ШОС в Самарканде. Он пояснил, что данное объединение носит внеблоковый характер. Политик уточнил, что этот момент также упоминался лидером Казахстана.

Мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире, о чем тоже говорили, энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики. Владимир Путин, президент РФ

Стоит уточнить, что саммит ШОС организован в период с 15 по 16 сентября на территории Узбекистана. Участники планируют подписать Самаркандскую декларацию. В этом документе будут закреплены позиции стран-участниц по важнейшим региональным и глобальным проблемам.

Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции.

Фото и видео: ШОС