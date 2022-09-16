Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции

Глава РФ обвинил Запад в экономическом эгоизме.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что Запад прекратит использовать односторонние незаконные санкции. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на расширенной заседании стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Россия призывает коллективный Запад отказаться от применения инструментов протекционизма

Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, Владимир Путин, президент РФ

Политик рассчитывает на уход Запада от экономического эгоизма, реализуемого в собственных национальных целях.

Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина с Си Цзиньпином.

Фото и видео: ШОС