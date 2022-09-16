  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:49
173
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции

0 0

Глава РФ обвинил Запад в экономическом эгоизме.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что Запад прекратит использовать односторонние незаконные санкции. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на расширенной заседании стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Россия призывает коллективный Запад отказаться от применения инструментов протекционизма

Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах,

Владимир Путин, президент РФ

Политик рассчитывает на уход Запада от экономического эгоизма, реализуемого в собственных национальных целях.

Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина с Си Цзиньпином.

Фото и видео: ШОС

Теги: владимир путин, запад, санкции, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии