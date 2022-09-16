Путин выразил надежду, что Запад прекратит использовать санкции

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что Запад прекратит использовать односторонние незаконные санкции. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на расширенной заседании стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Россия призывает коллективный Запад отказаться от применения инструментов протекционизма
Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах,
Владимир Путин, президент РФ
Политик рассчитывает на уход Запада от экономического эгоизма, реализуемого в собственных национальных целях.
Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина с Си Цзиньпином.
Фото и видео: ШОС
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