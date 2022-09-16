Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина с Си Цзиньпином

Глава МИД РФ рассказал о том, как проходят переговоры между Москвой и Пекином.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры президента РФ Владимира Путина с китайским председателем Си Цзиньпином. Мероприятие состоялось на полях Шанхайской организации сотрудничества, проводимой в Самарканде. Глава МИД РФ в комментарии журналисту Павлу Зарубину для проекта "Москва. Кремль. Путин" уточнил, что переговоры между политиками всегда выстроены по-деловому, конкретно и с обсуждением задач.

Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках текущей международной ситуации без каких либо расхождений, а поэтому продолжают координировать друг с другом свои действия. В частности, это будет происходить и на Генеральной Ассамблее ООН.

Захарова: делегации России еще предстоит решить вопрос с логистикой для визита на ГА ООН.

Фото и видео: Telegram / zarubin reporter, Россия-1