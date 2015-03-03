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Захарова: делегации России еще предстоит решить вопрос с логистикой для визита на ГА ООН

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Она также напомнила, что у США есть обязательства перед ОО по содействию работе организации.

Делегации России еще предстоит решить вопрос с логистикой для визита на 77-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Вашингтон выстроил для российской делегации препятствия и незаконные препоны. Она также напомнила, что у США есть обязательства перед ОО по содействию работе организации.

Ранее Захарова сообщила, что Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами в Москве

Видео: МИД России

Теги: генеральная ассамблея, делегация, логистика, мария захарова, мид россии, оон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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