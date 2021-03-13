Президент дал интервью телеканалу "Россия-24".

Российский президент Владимир Путин назвал причину референдума в Крыму по воссоединению с РФ. Об этом глава государства заявил в фильме журналиста Кондрашова. Отрывок интервью размещен в эфире телеканала "Россия-24". По мнению политика, свободное волеизъявление населения полуострова помогло избежать региону кризис, который произошел в 2014 году на Донбассе. Он уточнил, что за воссоединение Крыма с РФ проголосовало большинство местных жителей.

Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма. Владимир Путин, президент России

Президент добавил, что основной задачей для России было дать людям возможность выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше.

Путин призвал российских бизнесменов инвестировать "в дом".

Видео: Youtube/Россия 24