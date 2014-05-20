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Путин заявил, что российские чиновники лечат ковид отечественными препаратами

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Глава государства принял участие в совещании с многими государственными управленцами и предпринимателями.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники и бизнесмены лечат новую коронавирусную инфекцию отечественными препаратами. Его слова приводит телеканал "360".

Знаю, что и присутствующие на нашем совещании сегодня могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их.

Владимир Путин, президент России

Глава государства принял участие в совещании с многими государственными управленцами и предпринимателями.

Ранее Путин заявил, что экспортеры завершат 2021 год с прибылью.

Видео: kremlin.ru

Теги: вакцинация, коронавирус, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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