Путин заявил, что российские чиновники лечат ковид отечественными препаратами

Глава государства принял участие в совещании с многими государственными управленцами и предпринимателями.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники и бизнесмены лечат новую коронавирусную инфекцию отечественными препаратами. Его слова приводит телеканал "360".

Знаю, что и присутствующие на нашем совещании сегодня могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их. Владимир Путин, президент России

Глава государства принял участие в совещании с многими государственными управленцами и предпринимателями.

Ранее Путин заявил, что экспортеры завершат 2021 год с прибылью.

Видео: kremlin.ru