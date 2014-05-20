Путин заявил, что российские чиновники лечат ковид отечественными препаратами

Президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники и бизнесмены лечат новую коронавирусную инфекцию отечественными препаратами. Его слова приводит телеканал "360".
Знаю, что и присутствующие на нашем совещании сегодня могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их.
Владимир Путин, президент России
Глава государства принял участие в совещании с многими государственными управленцами и предпринимателями.
Ранее Путин заявил, что экспортеры завершат 2021 год с прибылью.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все