Глава РФ рассказал о хороших экономических показателях для экспортеров.

Российский президент Владимир Путин заявил, что экспортеры завершат 2021 год с прибылью Об этом политик сообщил на совещании по мерам повышения инвестиционной активности.

С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике, можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступающий год с хорошим финансовым результатом. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства заметил, что вместе с кабинетом министров будет всячески помогать компаниям-инвесторам. Он заявил о необходимости формирования солидного инвестиционного ресурса, который помог бы развитию экономики страны, созданию новых производств и рабочих мест для населения, а также учили государственные позиции РФ на международном и внутренних рынках. Путин назвал приоритетными проекты, помогающие достигать национальные цели.

Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономику.

Видео: YouTube / TASS