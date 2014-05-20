Президент России Владимир Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономику. Завление он сделал на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
По его словам, добиться этого получилось благодаря целенаправленной экономической политике. При этом вложения в российскую экономику серьёзно увеличились.
Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной - это, безусловно, наша задача.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы писали, что Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой.
Видео: YouTube / TASS
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