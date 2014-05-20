По его словам, вложения в российскую экономику серьёзно увеличились.

Президент России Владимир Путин заявил о снижении рисков инвестиций в российскую экономику. Завление он сделал на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

По его словам, добиться этого получилось благодаря целенаправленной экономической политике. При этом вложения в российскую экономику серьёзно увеличились.

Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной - это, безусловно, наша задача. Владимир Путин, президент России

Ранее мы писали, что Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой.

Видео: YouTube / TASS