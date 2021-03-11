Путин призвал российских бизнесменов инвестировать "в дом"

По его словам, руководители компаний должны сами принимать решения, связанные с инвестиционной активностью.

Президент России Владимир Путин призвал бизнесменов инвестировать "в дом". Об этом он заявил на совещании по стимулированию инвестиционной активности. Его слова приводит "РИА Новости"

Глава государства отметил, что руководители компаний и акционеры должны сами принимать решения, которые связаны с инвестиционными активностью и планами.

Имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности, вы сами решаете, но лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее. Владимир Путин, президент РФ

Президент также отметил, что в задачи правительства входит создание условий, при которых было бы эффективнее направлять имеющиеся и будущие ресурсы на развитие собственных бизнесов внутри страны.

Ранее Путин заявил, что российские чиновники лечат ковид отечественными препаратами.

Видео: kremlin.ru