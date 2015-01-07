Рэй Макговерн сравнил американскую технику с британской и немецкой.

Американские танки Abrams на территории Украины будут уничтожены, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Такое мнение в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший американский экс-аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн. Иностранный специалист пояснил, что на текущий момент западная техника из СШа располагается на территорию Польши. Однако эти средства ничем не лучше британских Challenger или немецких Leopard, которые находятся у Вооруженных сил Украины.

Запомните мои слова: они сгорят. Как говорил сам Путин, они будут уничтожены Рэй Макговерн,экс-разведчик США

Накануне лидер Белого дома Джо Байден публично заявлял, что первые американские танки Abrams поступят армии киевского режима на следующей неделе.

"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom