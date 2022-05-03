"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России

Рэй Макговерн оценил реакцию США на украинский кризис.

Американская администрация при президенте Джо Байдене передает Вооруженным силам Украины все более опасное оружие. Такое мнение в эфире YouTube-проекта Community Church of Boston высказал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн. Иностранный эксперт заметил, что у Вашингтона закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Тогда правительство сказало, что мы могли бы им дать кассетные боеприпасы. А что происходит сейчас? Мы даем им снаряды с обедненным ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки? Рэй Макговерн. экс-аналитик ЦРУ

Рэй Макговерн недоволен тем, что в любом случае американский народ "на все согласится", так как общество из-зва регулярной лжи западных смедиа остаются не в курсе реальной обстановки дел на украинском конфликте.

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: успехи ВС РФ могут вынудить Запад начать переговоры по Украине.

Фото и видео: YouTube / Community Church of Boston