Американская администрация при президенте Джо Байдене передает Вооруженным силам Украины все более опасное оружие. Такое мнение в эфире YouTube-проекта Community Church of Boston высказал бывший американский аналитик Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн. Иностранный эксперт заметил, что у Вашингтона закончились 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.
Тогда правительство сказало, что мы могли бы им дать кассетные боеприпасы. А что происходит сейчас? Мы даем им снаряды с обедненным ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?
Рэй Макговерн. экс-аналитик ЦРУ
Рэй Макговерн недоволен тем, что в любом случае американский народ "на все согласится", так как общество из-зва регулярной лжи западных смедиа остаются не в курсе реальной обстановки дел на украинском конфликте.
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: успехи ВС РФ могут вынудить Запад начать переговоры по Украине.
Фото и видео: YouTube / Community Church of Boston
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