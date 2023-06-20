Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: успехи ВС РФ могут вынудить Запад начать переговоры по Украине

Успехи российских Вооруженных сил на поле боя могут подтолкнуть страны коллективного Запада к переговорам. Такое мнение в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший американский экс-аналитик ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Рэй Макговерн. Ветеран спецслужб США уточнил, что действующая администрация Белого дома при президенте Джо Байдене напрасно упорствует, не разрешая киевскому режиму Владимира Зеленского проводить мирное урегулирование конфликта с Москвой.

Сейчас они не хотят переговоров, но посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?

Рэй Макговерн, экс-сотрудник ЦРУ США