"Путин наблюдает": на Западе забили тревогу из-за ситуации в США

Ганс-Ульрих Ергес назвал победителя после выхода из предвыборной гонки президента США.

Положение дел в Вашингтоне после объявления американским лидером Джо Байденом о выходе из предвыборной гонки за пост главы государства играет на руку российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал немецкий журналист Ганс-Ульрих Ергес в эфире местного канала Welt.

Для меня победитель дня — Владимир Путин. Он находится в Москве, наблюдает за Вашингтоном и видит там шекспировскую драму. Перед ним больше нет оппонента. Ганс-Ульрих Ергес, журналист

Иностранец подчеркнул, что, так как Джо Байден вышел из гонки, то политик, вероятно, не останется до конца своего должностного срока в Белом доме. Корреспондент заметил, что сейчас всем очевидно болезненное состояние президента США. По мнению журналиста, в странах коллективного Западе больше нет такого руководителя, который мог бы противостоять Москве в региональном конфликте на Украине.

Участники саммита НАТО намерены объявить о создании в ФРГ командования для помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / WELT