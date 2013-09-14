Майкл Карпентер рассказал о темах, которые будут подниматься на саммите НАТО в Вашингтоне.

Участники летнего саммита НАТО в Вашингтоне объявят о создании нового командования альянса, размещенного на территории Германии. Соответствующее заявление сделал во время брифинга для иностранных журналистов старший директор по делам Европы при Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер. Иностранный чиновник заметил, что командование займется координировать подготовку военнослужащих армии киевского режима, а также оснащение ВСУ.

На саммите союзники объявят о новых решительных шагах по поддержке Украины. Союзники создадут военное командование НАТО в Германии, которое <...> займется координацией подготовки и оснащения, а оказанием помощи в развитии ее сил в будущем. Майкл Карпентер, сотрудник СНБ США

По утверждению специалиста, формирование военного командования НАТО в немецком городе Висбадене станет элементом "моста в НАТО", который в случае появлении политической воли среди членов Североатлантического военного альянса позволит Украине присоединиться к нему. Сотрудник Белого дома заметил, что декларация по результатам саммита НАТО в 2024 году будет содержать "четкие и сильные" формулировки касательно перспектив вступления киевского режима в военный блок. В тексте будут отражена необходимость реформирования на Украине, а также международная поддержка союзниками "стремления" Киева присоединиться к блоку.

Белый дом: в НАТО нет консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.

Фото и видео: YouTube / Defense Now