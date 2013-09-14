Белый дом: в НАТО нет консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс

Майкл Карпентер оценил позицию 32 стран-членов блока по присоединению Украины.

Консенсуса среди 32 стран - членов Североатлантического военного блока по вопросу официального приглашения киевского режима в состав НАТО сейчас нет. Соответствующее заявление сделал старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер. Иностранный чиновник выступил на мероприятии, созванном Атлантическим советом в Вашингтоне (организация признана нежелательной на территории России).

Но когда этот момент наступит, мы хотим, чтобы они были как Швеция, Финляндия и некоторые другие союзники, которые годами проводили необходимые реформы, чтобы получить возможность как можно быстрее присоединиться. Майкл Карпентер, сотрудник СНБ США

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil