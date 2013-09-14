  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:15
160
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом: в НАТО нет консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс

0 0

Майкл Карпентер оценил позицию 32 стран-членов блока по присоединению Украины.

Консенсуса среди 32 стран - членов Североатлантического военного блока по вопросу официального приглашения киевского режима в состав НАТО сейчас нет. Соответствующее заявление сделал старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер. Иностранный чиновник выступил на мероприятии, созванном Атлантическим советом в Вашингтоне (организация признана нежелательной на территории России).

Но когда этот момент наступит, мы хотим, чтобы они были как Швеция, Финляндия и некоторые другие союзники, которые годами проводили необходимые реформы, чтобы получить возможность как можно быстрее присоединиться.

Майкл Карпентер, сотрудник  СНБ США

США пересматривают все программы сотрудничества с Грузией.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil

Теги: белый дом, майкл карпентер, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии