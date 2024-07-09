США пересматривают все программы сотрудничества с Грузией

Майкл Карпентер прокомментировал перенос военных учений Noble Partner.

В американском внешнеполитическом ведомстве начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией. Соответствующее заявление сделал во время брифинга для иностранных журналистов старший директор по делам Европы при Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер.

Мы надеемся, что станем свидетелями смены стратегического курса, проводимого правительством Грузии. Но на данный момент все наши программы сотрудничества с Грузией поставлены на пересмотр. Майкл Карпентер, сотрудник СНБ США

Напомним, что на прошлой неделе американское министерство по обороне сообщило о том, что совместные учения Вооруженных сил США и Грузии под названием Noble Partner, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра Вашингтоном стратегических отношений с Тбилиси. В Пентагоне обосновали решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках США и стран коллективного Запада открыть "второй фронт" для усиления давления на Россию в связи с украинским кризисом. Власти США добавили, что подобные заявления ложны.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now