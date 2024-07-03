США намерены противодействовать попыткам Китая расширить присутствие на Кубе

Ведант Патель оценил работу Пекина в регионе.

Американское внешнеполитическое ведомство будет противодействовать якобы предпринимаемым со стороны китайского руководства попытки расширить собственное влияние на Кубе. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранный чиновник заметил, что власти США не считают уместным сравнивать шаги Пекина со своими действиями на острове Тайвань. Таким образом спикер прокомментировал доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, в котором говорится, что Китай расширяет объекты на Кубе, якобы предназначенные для ведения электронной разведки в отношении США.

Я не стану комментировать, подтверждать или вдаваться в подробности относительно этого доклада. Но могу сказать, что мы по-прежнему уверены в том, что США смогут выполнять свои обязательства в сфере безопасности в стране и в регионе. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель заметил, что власти КНР продолжат пытаться усилить свое присутствие на Кубе, в то время пока США продолжат работать над тем, чтобы помешать этим шагам. Дополнительно СМИ поинтересовались тем, вызывает ли деятельность КНР на Кубе озабоченность администрации. В Госдепе уточнили, что не планируют говорить по теме с данной трибуны.

Госдеп не комментирует призывы установить бесполетную зону на западе Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State