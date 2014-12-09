Госдеп не комментирует призывы установить бесполетную зону на западе Украины

Ведант Патель не стал оценивать материал от Agence France-Presse.

Госдепартамент не комментирует призывы киевских властей к установлению бесполетной зоны над западными районами Украины. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранному чиновнику был задан вопрос касательно подобных призывов со стороны властей из Киева.

Мне на данный момент нечего сказать на этот счет. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что информационное агентство Agence France-Presse (AFP) в конце июня сообщило своим читателям со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен на территории России в список лиц-террористов и экстремистов), что киевский режим рассчитывает добиться от руководства НАТО установления бесполетной зоны над западными районами Украины. Такой призыв высказали и остальные собеседники данного СМИ в Киеве, личности которых AFP публично не раскрывает.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State