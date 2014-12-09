Госдеп пожелал России удачи в связи с переходом к ней председательства в СБ ООН

Ведант Патель не стал вдаваться в подробности темы.

Американское внешнеполитическое ведомство пожелало российским дипломатам удачи в связи с переходом к Москве председательства в Совете Безопасности при Всемирной организации. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Также иностранный чиновник ответил отрицательно на вопрос СМИ о том, может ли сотрудник Госдепа США как-либо прокомментировать переход к России председательства в СБ ООН.

Мы желаем им удачи. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло к России с 1 июля 2024 года на один месяц. Известно, что центральные события запланированы на середину второго летнего месяца. Мероприятия будут посвящены построению более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, мирному урегулированию на Ближнем Востоке, а также сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. На дебатах министерского уровня в Совбезе, которые запланированы в Нью-Йорке 16 и 17 июля, будет председательствовать российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. В общей сложности за июль СБ ООН проведет около двух десятков открытых заседаний, а также закрытых консультаций.

Госдеп заявил, что партнеры США не переживают по поводу выступления Байдена на дебатах.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State